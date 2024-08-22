«Клоповник». Туристы пожаловались номер в турецком отеле

Туристы жалуются на то, что в турецком отеле в Датче персонал слишком активно пытается заработать себе на чай. О событиях, произошедших с ними в Adaburnu Golmar Beach 4*, в редакцию TourDom.ru сообщили одни из отдыхающих. По приезде сотрудники на ресепшен заявили им, что в отеле свободен единственный номер на цокольном этаже. Туристов повели туда. А на месте оказалось, что там еще и не работает кондиционер. Сотрудники пообещали, что все эти неудобства на одну ночь, а дальше освободится комната забронированной категории.

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«Мы отказались оставаться в этом клоповнике. В ходе разговора нам недвусмысленно намекнули, что за вознаграждение можно “что-нибудь придумать”. Мы не стали ни на что соглашаться, требовали своего. И вообще пригрозили, что будем ночевать на диванчиках на ресепшен. И, знаете, сработало – тут же чудесным образом образовался нормальный свободный номер», – рассказала туристка.

Уже по ходу отдыха наши соотечественники заметили, что подобные разговоры возникали из раза в раз с заселяющимися гостями, в том числе из России.

«Просто так не селили в нормальные номера. Спасались только те, кто стрессоустойчив и готов стоять на своем. Но большинство решило, что лучше что-нибудь вложить в свой паспорт и по-быстрому устранить проблему».

На фоне произошедшего в закрытом телеграм-канале для специалистов турбизнеса «Крыша ТурДома B2B» возникла дискуссия. Подписчики обсуждают, как бороться с подобным самоуправством. Представители отрасли в подобных случаях рекомендуют требовать письменный отказ в заселении в номер забронированной категории. Ну, а если дело доходит совсем до ручки, вызывать туристическую или обычную полицию.

Ранее TourDom.ru писал, что в отеле Анапы туристам пообещали поменять белье только после того, как они сами его постирают.