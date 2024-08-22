Шри-Ланка откроет границы для туристов из Екатеринбурга

Шри-Ланка делает радостный шаг навстречу туристам, объявив о временном безвизовом въезде для граждан России и ещё 32 стран. С 1 октября 2024 года и до конца марта 2025 года, путешественники смогут наслаждаться всеми прелестями этого райского уголка без необходимости оформлять визу заранее.

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На данный момент россияне могут получать бесплатные визы на срок до 30 дней по прибытии, просто посетив киоск иммиграционной службы в аэропорту. Однако как именно будет функционировать новый безвизовый режим с октября пока остаётся загадкой.

Делегация Шри-Ланки участвовала в работе ИННОПРОМа в Екатеринбурге, тогда стороны заявили о возможном обеспечении РФ трудовыми ресурсами с острова. На федеральном уровне взаимоотношения с Шри-Ланкой идут по теме СВО, так как ланкийские семьи заявляют, что их мужчины были незаконно завербованы на военные действия с Украиной, а часть попала в плен и госпитали.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что в Екатеринбурге откроется консульство Индии.