Шри-Ланка откроет границы для туристов из Екатеринбурга
Шри-Ланка делает радостный шаг навстречу туристам, объявив о временном безвизовом въезде для граждан России и ещё 32 стран. С 1 октября 2024 года и до конца марта 2025 года, путешественники смогут наслаждаться всеми прелестями этого райского уголка без необходимости оформлять визу заранее.
На данный момент россияне могут получать бесплатные визы на срок до 30 дней по прибытии, просто посетив киоск иммиграционной службы в аэропорту. Однако как именно будет функционировать новый безвизовый режим с октября пока остаётся загадкой.
Делегация Шри-Ланки участвовала в работе ИННОПРОМа в Екатеринбурге, тогда стороны заявили о возможном обеспечении РФ трудовыми ресурсами с острова. На федеральном уровне взаимоотношения с Шри-Ланкой идут по теме СВО, так как ланкийские семьи заявляют, что их мужчины были незаконно завербованы на военные действия с Украиной, а часть попала в плен и госпитали.
Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что в Екатеринбурге откроется консульство Индии.