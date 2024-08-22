В Египте туристка самовольно поучаствовала в реставрации Луксорского храма

Покушением на культурное наследие посчитали в Египте поведение туристки в Луксорском храме. В вирусном видеоролике девушка делает вид, что участвует в реставрации древнеегипетского памятника, построенного 3,5 тысячелетия назад. Как отметило издание Ahram, гнев и негодование среди египтян, принявших все это за чистую монету, заставило оправдываться Министерство туризма и древностей.

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На кадрах видно, что все происходит среди строительных лесов в той части храма, где идут восстановительные работы. Обычно проход в такие места туристам закрыт. Возможно, иностранка привлекла охранника для съемки необычного видеоконтента, чтобы поразить своих подписчиков в соцсетях. В ее руках кисть, с помощью которой она якобы проводит реставрацию поблекших фрагментов на колонне из песчаника.

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Общественность успокоили, что древности ничего не угрожало. Туристке предложили не краску, а чистящее средство для каменных поверхностей. При этом министр пообещал наказать виновных, нарушивших правила. Речь шла о сотрудниках музея под открытым небом. О том, чтобы разыскать иностранку, как это, к примеру, нередко делают в том же Таиланде или Индонезии, ничего не сказано.

В Египте иностранцы не только делают памятное фото на фоне памятников истории, но и ищут возможность получить интересный сюжет. В Управлении древностей Луксора отметили, что иногда туристам разрешают подержать в руках инструменты, но не участвовать в раскопках или работе реставраторов.

Ранее «ТурДом» писал, что на Бали объявили в розыск иностранного туриста, который в обнаженном виде медитировал в индуистском храме. Иммиграционная служба была вынуждена отреагировать на вирусный видеоролик с возмущенными комментариями.