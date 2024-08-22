Туристы могут не улететь в Турцию из-за ограничений в аэропорту Волгограда

Аэропорт Волгограда с ночи не принимает и не отправляет самолеты. Ограничения до сих пор не сняты, сообщают в Росавиации.

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«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов 22 августа с 01:49 мск на работу аэропорта Волгограда были введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет борта», – рассказал официальный представитель ведомства.

На данный момент известно, что ночью была зафиксирована масштабная атака беспилотников на Волгоградскую область. Большая часть БПЛА была уничтожена силами ПВО, однако из-за падения аппаратов в некоторых районах возникли локальные очаги возгорания.

По данным онлайн-табло, в аэропорту Волгограда сейчас задерживается несколько вылетов в Москву. При этом регистрация на рейс в Стамбул объявлена. Но отправится ли борт в Турцию по расписанию, неизвестно. Ограничения на работу воздушной гавани еще не сняты.

Отметим, что аналогичная ситуация вчера была зафиксирована в аэропортах Москвы, Мурманска и Апатитов. Все они временно ограничивали прием и отправку бортов из-за угрозы атаки БПЛА.