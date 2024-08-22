Четыре направления на осень, куда не стоит отправляться с маленькими детьми

Несмотря на начало нового учебного года в сентябре, многие родители активно планируют отпуск с детьми именно в это время. Трэвел-агент Мирослава Приходько рассказала WomanНit, какие направления все же не стоит рассматривать, если вы планируете отдохнуть этой осенью всей семьей, в которой есть маленькие дети.

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1. Тайланд

Довольно популярное направление для русских туристов, пусть цены даже осенью кусачие. Тайланд привлекает прекрасными пляжами и возможностью близко познакомиться с азиатским королевством. Однако местный климат подходит далеко не всем. С особой осторожностью сюда стоит отправляться с маленьким ребенком. Если даже младший школьник довольно быстро адаптируется, то дети младше 6 лет еще не могут похвастаться хорошим теплообменом и легко получают тепловые удары. Мирослава: «Тайланд очень влажный, поэтому даже 30 градусов здесь становятся испытанием, особенно для малышей». Кроме того, местная еда может оказаться слишком тяжелой для юного желудка. Если же вы не рассматриваете другие варианты стран для отдыха, лучше отложить поездку в Тайланд до конца октября-начала ноября.

2. Африка

Поклонники сафари и нестандартного отдыха не будут даже смотреть в сторону популярных курортов. Как правило, выбор падает на страны Африки. Наш эксперт рекомендует тщательнейшим образом выбирать африканскую страну для отдыха с ребенком. Дело в том, что такие государства, как Эфиопия, Гамбия, Бенин и Камерун находятся в топе по заболеваемости тропической малярией и желтой лихорадкой. Некоторые местные болезни невероятно опасны для неадаптированного даже взрослого человека, что уж говорить о детях.

3. Израиль

А конкретно — поездка к Мертвому морю. Несмотря на полезные свойства водоема, отправляться в эту местность с ребенком необходимо с осторожностью. Если вы не уследите за малышом, он может легко наглотаться воды, которая вызовет острое отравление. Концентрация соли в Мертвом море настолько высока, что моментально выжигает слизистую. Вместо спокойного отдыха вы можете провести весь отпуск в больнице. Не забываем и про израильскую жару, которую вынесет далеко не каждый. Для отдыха на морском берегу стоит рассмотреть другой вариант.

4. Индия

Еще одна страна, куда отправляться с ребенком младше 6 лет все же не стоит. Мы рассказывали об уровне криминала даже в больших городах Индии, но самая большая проблема даже не в этом. Местная еда может быть невероятно опасной для малыша. Огромное количество перца и необычных для нас приправ — настоящее испытание и для взрослого человека. Также в стране большие проблемы с обработкой продуктов и, в целом, антисанитария — нормальное явление для местного общепита.