Сотрудники авиакомпании WizzAir не посадила на рейс подростка

Сотрудники авиакомпании WizzAir не посадили на обратный рейс подростка из-за овербукинга, оставив его одного в аэропорту. Об этом случае, произошедшим с 14-летний Альфредом, летевшим из Италии в Исландию 10 августа, сообщила газета The Daily Mirror.

Со ссылкой на мать мальчика Арну таблоид рассказал, что инцидент произошел в тот момент, когда Альфред вместе с семью друзьями по фехтовальному клубу и сопровождающей возвращался домой. На стойке регистрации ему сообщили, что на рейс было продано больше билетов, чем самолет мог вместить, поэтому улететь подростку вряд ли удастся.

Вариант отправить детей без сопровождающей также не решал проблемы - женщине было сообщено, что она вправе так поступить, но тогда потеряет право на компенсацию или возможность вернуться на другом рейсе. К тому же группа подростков оказывалась без присмотра.

После того как самолет улетел, Альфред выяснил, что ему не положена компенсация, а следующий рейс в Рейкьявик будет лишь через неделю. Арна рассказала, что уже собиралась лететь в Италию на помощь сыну, когда пара, оказавшаяся в такой же ситуации, согласилась присмотреть за мальчиком. Попутчики помогли Альфреду получить багаж и потом прилетели вместе с ним домой на рейсе другой авиакомпании. Для этого, рассказала Арна, ей пришлось потратиться на "по-настоящему дорогой билет" для сына.

Женщина отправила жалобу в WizzAir, однако ответа на него пока не получила.

The Daily Mirror приводит заявление представителя авиаперевозчика. Он сообщил, что правила компании, прописанные на ее сайте, позволяют лицам в возрасте 14 лет и старше летать без сопровождения.