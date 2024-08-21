Чем привлекают иностранцев белорусские здравницы

В белорусских гостиницах и санаториях ажиотаж среди иностранцев. Туристы из соседних стран приезжают за оздоровлением и спокойным досугом. Привлекают цены и природа, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

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Температура воздушного потока минус 40. Но такой холод лечит. На процедуре криотерапии отдыхающая Наталья Томашевская впервые. Ледяной воздух из аппарата направляют на больной участок. Результат чувствуется сразу.

«Ощущение такое, будто что-то по тебе приятное ходит. Я в первый раз делала такую процедуру, холод такой сухой, но это прекрасно и очень приятно! Знаете, у меня очень болел пальчик, но я уже почувствовала облегчение», – рассказала Наталья Томашевская.

Для избавления от стресса, зажатых мышц и болей в спине делают жемчужные ванны. У россиянина Сергея Кузнецова это любимая процедура. Десять минут в воде, а эффект как от недели отпуска.

«Это то место, где действительно расслабляешься. Можно действительно обо всем подумать, и ни о чем! Я просто в восхищении. И сама природа, и лечение, тут все просто на высшем уровне!» – поделился отдыхающий из России Сергей Кузнецов.

Отдыхающих привлекает широкая лечебная база. В списке больше 200 процедур. Но и за стенами лечебниц есть что посмотреть.

«Я во многих местах был, даже в пределах Советского Союза, но здесь мне больше нравится. Здесь леса очень много, во-вторых, погода очень хорошая, чисто. Когда дышишь, легче становится. Здесь хорошо», – отметил отдыхающий из Азербайджана.

В санатории места на летний отдых расписаны с апреля. Две трети туристов – иностранцы: эстонцы, латыши, жители стран Содружества. В год больше 12 тысяч отдыхающих. И их число растет.

«Конец июня, июль и до конца августа – у нас пик сезона, где загрузка практически во всех объектах республики составляет чуть меньше ста или чуть больше ста процентов. Есть дополнительные места, люди приезжают с детьми», – пояснил главный врач санатория Виктор Короткий.

Для лучшего эффекта медики рекомендуют проходить курсы лечения не меньше десяти дней.