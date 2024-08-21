Десять лучших городов мира для совмещения работы и отдыха

Investing.com — Столица Венгрии Будапешт возглавила список лучших городов мира для работы и отпуска, или «работы на дому», составленный оператором гибких и гибридных рабочих пространств International Workplace Group, пишет CNBC.

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Результаты основаны на внутренних исследованиях, а также на результатах опроса, проведенного среди 1000 работников гибридных офисов по всему миру.

Гибридная и удаленная работа, которая получила распространение во время COVID-19, когда компании по всему миру временно закрывали офисы для соблюдения санитарных норм, стала постоянной практикой для многих предприятий.

Количество людей, работающих из дома, увеличилось в 5 раз в период с 2019 по 2023 год, и 40% сотрудников в США в настоящее время работают удаленно по крайней мере один день в неделю, согласно отчету, опубликованному Стэнфордским институтом исследований экономической политики.

«Благодаря облачным технологиям, которые могут быть в любой точке мира при наличии высококачественного интернет-соединения, неудивительно, что все больше людей принимают идею совмещения работы с путешествиями, будь то на несколько дней в конце отпуска или на несколько месяцев становясь „цифровым кочевником“», — сказал Марк Диксон, основатель и генеральный директор International Workplace Group.

Согласно отчету IWG, 84% гибридных работников либо продлили, либо рассматривают возможность продления отпуска для удаленной работы, а 75% заявили, что «свобода работать из любой точки мира повышает их удовлетворенность работой».

В отчете IWG сравнивались 30 городов по всему миру, которые оценивались по 10-балльной шкале в следующих категориях: климат, культура, проживание, транспорт, питание, прожиточный минимум (по стоимости кофе), счастье, скорость широкополосного доступа в интернет, устойчивость, наличие гибких рабочих пространств.

«Эти критерии были выбраны, чтобы измерить, насколько комфортной или благоприятной будет среда за рубежом, особенно с учетом рабочих обязанностей», — сказал Диксон в программе CNBC Make It. «В дополнение к основным требованиям к пригодности для жизни (проживание, транспорт, питание и т. д.), существуют важные факторы, которые могут оказать значительное влияние на производительность труда работника, такие как широкополосный доступ в интернет и наличие гибких рабочих пространств», — сказал он.

В этом году Будапешт возглавил список, получив высокие баллы по таким категориям, как проживание (9,5/10), транспорт (9,5/10), устойчивость (8,5/10) и скорость широкополосного доступа в интернет (8/10).

«Венгерская столица славится своей классической архитектурой, привлекая около 12 млн иностранных туристов в год, и может похвастаться более чем 200 музеями и галереями, яркими кварталами и обширными зелеными зонами, что делает ее идеальным выбором для „цифровых кочевников“», согласно отчету.

10 лучших городов для работы по версии IWG:

Будапешт

Барселона

Рио-де-Жанейро

Пекин

Лиссабон

Нью-Йорк

Сингапур

Джакарта

Лос-Анджелес

Милан

«Барселона, которая возглавила список в прошлом году, остается фаворитом среди гибридных работников. Наряду с визой для „цифрового кочевника“, надежной транспортной инфраструктурой и сравнительно доступной стоимостью жизни, этот испанский город также предлагает живую атмосферу, потрясающую архитектуру и солнце почти круглый год», — говорится в отчете.

Барселона набрала высокие баллы по таким категориям, как транспорт (9/10), климат (8,5/10) и размещение (8,5/10), которые измеряют стоимость ежемесячного проездного на транспорт, общее количество солнечных часов в год и среднюю арендную плату в месяц соответственно.

Города Азии также заняли видное место в списке этого года: Пекин, Сингапур и Джакарта вошли в первую десятку. Пекин в этом году опустился на одну позицию до четвертого места.

Тем временем Сингапур поднялся на впечатляющие 14 позиций с прошлого года до седьмого места. Город-государство набрал исключительно высокие баллы по таким категориям, как качество широкополосного доступа в интернет (10/10) и устойчивость (9/10).

Сингапур, который может похвастаться вторым лучшим аэропортом в мире, служит глобальными воротами в Юго-Восточную Азию, что делает его привлекательным местом для путешественников. Сингапур также был назван самой счастливой страной Азии второй год подряд и готов предложить доступ в интернет 5G по всему острову к 2025 году, по данным IWG.