Планировать путешествия по Италии придется сильно заранее

Итальянские визовые центры в России прекратили прием заявок на шенгенские визы, если до запланированного выезда остается менее 60 дней. Несколько путешественников отметили, что при подаче документов сотрудники визового центра Италии просили их изменить дату поездки, так как до выезда оставалось менее двух месяцев.

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Увеличение времени на обработку заявок может быть связано с ростом числа обращений за итальянскими визами.

Предполагается, что теперь сотрудникам визовых центров запрещено принимать документы, если до выезда меньше 60 дней, сообщил Telegram-канал «Улететь», ссылаясь на информацию от туристов, столкнувшихся с подобными проблемами.

Ранее Венгрия оставила без ответа вопрос ЕК об упрощении выдачи виз россиянам. Также турэксперт Мкртчян рассказал, зачем Турция начала собирать биометрию у туристов.