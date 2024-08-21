Самостоятельно улетевший с Мальдив турист хочет взыскать стоимость тура

Турист, который в 2022 году после приостановки международных рейсов самостоятельно вернулся с Мальдив, не дожидаясь вывозного рейса, пытается отсудить деньги у туроператора. Дело было рассмотрено уже в трех инстанциях. И только в последнем на текущий момент суде фемида встала на сторону турбизнеса.

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Истец вместе с семьей купил тур на острова с 4 по 13 марта 2022 года. Уже на следующий день после его прибытия на Мальдивы Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить перевозку пассажиров из иностранных государств на территорию РФ. В связи с этим обратный рейс туриста был отменен. Не дожидаясь конца отдыха, мужчина купил билеты домой самостоятельно и улетел в РФ. Вернувшись, он обратился в суд с иском о расторжении договора о реализации туристского продукта с возвратом стоимости тура, а также компенсации расходов на приобретение новых билетов, штрафа и морального вреда.

Истец уповал на то, что туроператор не выполнил свои обязательства по своевременному предоставлению информации о возможных датах вывозных рейсов. Суд первой инстанции счел эти доводы верными и частично встал на сторону туриста, взыскав в его пользу стоимость билетов, компенсацию морального вреда, штраф. А вот в возврате стоимости тура мужчине отказали, так как туроператор выполнил свои обязательства по доставке клиента к месту отдыха и проживанию.

Компания подала апелляцию, но вторая инстанция оставила решение без изменений. Тогда дело дошло до кассации. И здесь суд взял в расчет новые обстоятельства. Турист не дождался вывозного рейса, а он все-таки состоялся на неделю позже первоначальной запланированной даты в туре. Информацию об этом компания довела до клиентов за 2 дня до окончания тура через личный кабинет. А проживание до вылета туроператор продлил туристам бесплатно. Исходя из этих сведений, суд пришел к выводу, что в произошедшей ситуации нет вины ответчика. Им были приняты все меры для исполнения своих обязательств, а действия туриста по самостоятельной покупке билетов не были продиктованы ни рекомендациями властей, ни его собственными неотложными жизненными обстоятельствами.

С туроператора снято требование компенсировать деньги клиенту. Однако в деле еще не поставлена точка – теперь на апелляцию подал турист.

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