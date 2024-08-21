Из-за потерянных ножниц в японском аэропорту задержали 200 рейсов

Из-за потерянных ножниц в японском аэропорту Саппоро задержали 200 рейсов
В аэропорту Титосэ, обслуживающем Саппоро – административный центр острова Хоккайдо, случился коллапс из-за потерянных ножниц. Началось все с того, что инструмент не обнаружили в одном из магазинов, расположенном возле выхода на посадку. Сразу возникли нехорошие мысли о готовящемся теракте.
Ножницы бросились искать, а на время поисков, как сообщило японское издание NHK, было отменено 36 рейсов, а более 200 рейсов задержали. В здании аэровокзала в результате началась суета, а кое-где даже давка, если судить по кадрам, опубликованным на YouTube.
Нормальная работа аэропорта возобновилась только через 2 часа – многим пассажирам пришлось повторно пройти процедуру проверки безопасности. А вот ножницы обнаружили только на следующий день, причем в том же самом магазине.
Министерство инфраструктуры, транспорта и туризма Хоккайдо призвало аэропорт провести тщательное расследование и выяснить, почему произошел такой казус.
«Мы подтверждаем, что это инцидент, который мог привести к угону самолета или терроризму», – добавили в ведомстве.
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