Озвучена стоимость билетов на Бали после новости о резком подорожании

Ранее в интернете появилась информация о стоимости билетов в одну сторону — от 55 тысяч рублей на человека. Однако в тот же день цена выросла до 442 тысяч рублей за билет в одну сторону на одного пассажира. Стоимость билетов туда и обратно составляла около 800 тысяч рублей.

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Как сообщили на горячей линии «Аэрофлота» интернет-изданию «Подмосковье сегодня», на данный момент стоимость билетов на Бали в одну сторону составляет 265 тысяч рублей. Однако на горячей линии не смогли объяснить причину резких изменений цен на сайте авиакомпании, подчеркнув, что это не окончательные значения.

В авиакомпании отметили, что цены будут меняться в зависимости от заполняемости рейсов.