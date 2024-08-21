Тревел-блогер съездил в США и сравнил американцев и русских

Российский тревел-блогер побывал в США и рассказал о рабочих привычках местных жителей. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге под названием «#делайчёхочешь» на платформе «Дзен».

Первая особенность, которая бросилась в глаза автору публикации, — строгий график американцев.

«Рабочий день начинается и заканчивается строго по расписанию. Как только часы пробивают 17:00, офис пустеет моментально. Никто не задерживается на работе "для галочки" или чтобы закончить начатое дело», — такими фразами описал увиденное россиянин.

Блогер также отметил, что американцы в работе скрупулезны и последовательны и выполняют все задачи, согласно четко прописанному плану.

«В то время как мы, русские, часто ищем обходные пути, чтобы ускорить или упростить процесс, американцы следуют по протоптанной дорожке, не отклоняясь от курса», — пояснил он.

Кроме того, по словам автора, в США ценят командный дух и сотрудничество. Проекты там обсуждаются на многочисленных встречах, где решения принимаются медленно и со всеми возможными обсуждениями. Если же во время работы возникает проблема, американцы обращаются к инструкциям и руководствам.

«Мы же, привыкшие к поиску креативных решений, часто находим нестандартные выходы из сложных ситуаций. Смекалка — наше все», — сравнил подходы к работе в России и США путешественник.

Ранее другая тревел-блогерша побывала в США и назвала бесящие особенности страны, «полной грехов и пороков». В частности, она отметила, что американцы любят показывать «фак» по любому поводу.