«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ». Стюардесса — о работе в бизнесджете

Работа стюардесс бизнесджетов большинству девушек представляется настоящей мечтой — беспечный отдых на дорогих курортах, огромные чаевые, знакомства с миллиардерами и возможность обаять самых завидных холостяков планеты. Однако на самом деле за лоском и красивой оберткой скрывается тяжкий труд, бесконечное обучение, сумасшедший график и огромная конкуренция. Россиянка Ольга Прохорова после долгих лет работы бортпроводницей в России устроилась стюардессой частных самолетов, которыми владеют богачи из Княжества Монако, и познала обратную сторону этой профессии. Она рассказала «Ленте.ру», почему за границей любят русских девушек, что предпочитают бизнесмены во время полетов и как стюардессы могут быть уволены по щелчку пальца.

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«Название родного поселка определило мою судьбу»

Если бы маленькой девочке Оле рассказали про Ольгу Прохорову, подсмотрев будущее, то она бы приняла это за розыгрыш. Моей личной истории хватит, пожалуй, на жизнь пятерых человек.

Родилась я в небольшом поселке Аэропорт, в самой северо-восточной точке России — на Чукотке. Название родного поселка и определило мою судьбу. Окна нашей квартиры выходили на взлетно-посадочную полосу, где в небо поднимались гражданские и военные самолеты. Меня завораживали не истребители, от которых тряслись окна, а красивые дальнемагистральные Ил-62. К тому же когда я летала отдыхать с родителями, то всегда засматривалась на стюардесс и мечтала быть, как они.

Многие думают, что бортпроводницы — это «бабочки» с низким IQ. Но это совсем не так. Чтобы пойти по карьерной лестнице и стать, например, инструктором или начальником службы бортпроводников, необходимо высшее образование. Поэтому я поступила в педагогический университет в Самаре и на четвертом курсе начала работать стюардессой в авиакомпании «Самара».

Этот город дал мне хороший задел как профессионалу, и спустя десять лет инструктор авиакомпании Галина Чех — удивительная женщина, которая всегда выглядела безумно эффектно, — предложила попробовать себя в бизнес-авиации. На тот момент подобное я видела только в фильмах, но с ее благословения все-таки поехала в Москву и с новой силой ударилась в карьеру. Наступил самый ответственный период в моей жизни.

«Родной стране стоит кое-чему поучиться у западных коллег»

В Москве я пролетала 15 лет. Долгие годы была одна, жила профессией, думала о будущем. Но в 42 года столкнулась с неприятным ударом судьбы, который круто изменил всю мою жизнь.

Россию я очень люблю, однако родной стране есть чему поучиться у западных коллег. Дело в том, что 33 года для стюардессы в России являются неким потолком, в то время как в других странах бортпроводники 40-50 лет считаются самыми востребованными в профессии.

Я долгое время работала на известную российскую семью, а в итоге осталась без работы из-за продажи их самолета. Однако годы упорного труда все же сыграли мне на руку, и мне предложили заняться фрилансом для одного известного человека из Монако.

Фриланс в авиации — полеты без прикрепления к определенному борту

Так я и переехала за границу, и вот уже 8 лет работаю у этого господина. В Москву я летала, как люди ездят по утрам на трамвайчике. Рейс Ницца — Шереметьево стал моим постоянным маршрутом. Когда началась пандемия коронавируса, авиакомпания предложила мне снять квартиру на французской Ривьере.

«Русских девочек выделяют за сервис с душой»

Русских девочек на западном рынке осталось мало. В строю только самые сильные, и все мы учимся бесконечно. Здесь нельзя расслабляться, поскольку стили, кухни, сервировки и обслуживание меняются постоянно. Сейчас на работу на запад попасть очень сложно, но наших стюардесс выделяют за особый «сервис с душой», в этом плане мало кто сравнится с родной страной.

Сервис сильно различается. В России на частном самолете обед подразумевает изобилие блюд, зачастую одна тарелка касается другой. В Монако же важно пространство на столе с минимальным количеством закусок, но со строго выверенным узором сервировки, чтобы пассажир получал эстетическое удовольствие.

До сих пор помню в России пассажиров с Кавказа. Это хлебосольные люди. Для них экипаж накрывал очень богатый стол, где важнее количество и изобилие, нежели эстетика. Франция совсем другое дело — здесь приветствуется все маленькое, лаконичное, иногда в индивидуальной упаковке. Поэтому стюардессам приходится переучиваться.

Конкретно у меня на борту английская сервировка, в которой сочетается и серебро, и фарфор. В этом варианте важна не только определенная конфигурация посуды на столе, но и положение стюардессы, чтобы она не мешала общению пассажиров. В такой подаче используется техника длинной руки, когда рука не проходит перед лицом клиентов. Этому можно учиться всю жизнь, потому что приходится учитывать очень много нюансов.

от $1500 начинается зарплата бортпроводников в бизнес-авиации

Зарплата бортпроводников в бизнес-авиации начинается от 1,5 тысячи долларов и выше. Специалист моего уровня может получать и 7,5 тысячи долларов.

«Я горю своей работой»

Чтобы попасть на работу за границу, нужно также безупречно знать основы профессии, владеть английским, всегда выглядеть презентабельно и обладать изысканными манерами. Люди такого уровня, как владельцы бизнес-джетов в Монако, не потерпят рядом с собой человека с дурным характером. Стюардесса должна быть спокойна, собрана, доброжелательна. Да, мы обслуживающий персонал, но по воспитанию должны быть наравне с пассажирами.

Поэтому я всегда советую девушкам, которые мечтают о карьере бортпроводницы, читать книги, изучать этикет, улучшать речь, всячески образовываться и смотреть, как ведут себя профессионалы. Это все пойдет в копилку личного бренда. Необходимо делать больше своих возможностей и стараться выходить за рамки.

На эту тему у меня есть несколько историй. Во Франции был известный шеф Поль Бокюз — настоящая легенда. И один высокопоставленный гражданин дал мне задачу взять еду из его мишленовского ресторана. Тогда получить навынос блюда из подобного заведения было чем-то на грани фантастики, но я все равно решила попробовать.

Шеф настолько удивился наглости этой просьбы и моей решительности, что сам вышел поприветствовать меня. Он вежливо объяснил, что взять блюда с собой у меня не получится, и расхохотался. Я стала предлагать тройной чек, но это рассмешило его еще больше. Однако в итоге Бокюз все-таки дал задание своему ученику приготовить для меня еду и сказал: «Вы такая потешная, передайте своему начальнику, что ему очень повезло с вами!» Это была настоящая победа. Пассажиры не верили, что у меня получилось организовать такой обед.

Была еще одна интересная ситуация в России с женой руководителя, которая занималась модой. Конкретных имен называть я не могу, но ее коллекцию представляла Наталья Водянова. С супругой у нас были очень нежные отношения, она обожала винтажную моду, и поэтому в Париже я всегда покупала для нее старые журналы 1970-80-х годов, она очень это ценила. Конечно, вовсе необязательно делать такие жесты, но исключительно формальное отношение к своим обязанностям всегда чувствуется и отмечается клиентами. А подобные поступки показывают, что человек горит своей работой.

«Попасть через постель никак нельзя»

Cтюардесс нередко принимают за дам легкого поведения. Некоторые люди считают, что девушки выбирают эту профессию, чтобы устроить личную жизнь. Это совсем не так

Конечно, бывают романы и браки между стюардессами и пилотами. Всему в этой жизни есть место. Однако есть компании, в которых запрещено иметь мужа и жену в составе одного экипажа. Мне кажется, что это справедливо. Поскольку, когда работаешь с парой на одном рейсе, возникает ощущение, что ты пришел к ним в гости на кухню.

И все же получить эту работу через постель никак нельзя. Это просто исключено. У нас летают пассажиры очень высоких чинов, они ценят качество. Здесь нет места вседозволенности. К тому же стюардессы должны обладать огромным количеством профессиональных навыков.

Раньше я относилась болезненно к подобным стереотипам, но сейчас это прошло. Если стюардесса переходит профессиональные рамки в общении с пассажиром, то это, как правило, заканчивается плачевно. Остаться без работы можно по щелчку пальца.

Уволить могут, даже если супруга владельца джета подумает, что стюардесса позволяет себе лишнее в общении с ее мужем. Бывает, что бортпроводники невнимательно относятся к няням, охранникам или водителям семьи. Это тоже большая ошибка, которая может стоить карьеры.

Мгновенно могут выгнать и за неявку на рейс, за оставленные на жаре плохо вымытые контейнеры из-под еды, за выход на работу после увеселительного мероприятия, отсутствие гигиены, разглашение конфиденциальной информации. Нам нельзя делиться данными о пассажирах, фотографировать их личные вещи, светить в соцсетях бортовой номер. Даже профиль нужно вести с небольшим опозданием, чтобы подписчики не понимали, где я нахожусь.

В обслуживании таких людей много нюансов. Есть правила, которых нужно строго придерживаться. Например, когда главный пассажир молится — входить к нему в салон запрещено. Кто-то ест кошерную еду, кто-то сидит на диете. Кто-то любит только дорогую раскладку на фарфоре, кто-то брезгует и просит подавать еду прямо из боксов, которые привез кейтеринг.

Так что представить себе, что девушка получила должность стюардессы за красивые глаза и выдающиеся внешние данные, просто невозможно. Такие долго не продержатся в профессии

«Есть обратная сторона медали»

Частные рейсы часто смещаются по времени, поскольку пассажир может перенести деловую встречу. Владельцы джетов — это самые успешные люди, у которых есть полная свобода в перемещениях, они мыслят иначе и решают очень масштабные вопросы. Самолет для них — не игрушка, а средство передвижения и необходимость, чтобы делать большой бизнес и быть везде вовремя.

В некоторых случаях самолеты почти становятся квартирой для своих владельцев: в них есть и душ, и кухня

Поэтому стюардессы частных джетов живут в режиме многозадачности и всегда должны быть на низком старте. Обычно рабочий день начинается так: бортпроводница сама заказывает питание на борт и иногда даже сама его забирает, другой рукой заказывает напитки и цветы, параллельно делает укладку и макияж. Здесь в отличие от гражданской авиации нет четкой структуры или графика. Это просто нужно принять.

Для нас очень важен сон, но в этой профессии с ним будет сложно. Мы часто ночуем в отелях, меняем часовые пояса. Это, конечно, влияет не только на образ жизни, но и на гормональную систему. К тому же стюардессы зачастую не имеют постоянного дома. В общем, у каждой яркой профессии есть обратная сторона медали.

Но есть и приятные моменты, вроде путешествий. Я была почти на всех континентах мира. Не долетела только до Австралии, Японии и Бразилии. Самая запоминающаяся поездка была в Гренландию, она напомнила мне родную Чукотку. Там невероятно теплые люди, я словно попала в детство.

«Моя история не похожа на сказку про Золушку»

После переезда за границу многое в моей жизни изменилось. И в плане привычек тоже. Сейчас, например, поздороваться с незнакомым человеком мне уже не кажется странным, как раньше. Пришлось попрощаться и с угрюмостью. А еще я замедлилась, здесь нет никакой спешки.

Но главное — здесь я встретила своего нынешнего мужа. Мы познакомились на всем известном сайте знакомств, которого сейчас нет в России. Я со скепсисом там зарегистрировалась, но почему-то именно фотография будущего супруга меня зацепила, на ней он был уже с нашей теперь собакой.

Мы пообщались, обменялись соцсетями, вели себя очень осторожно из-за разводов. У меня сказка не про Золушку, которая пришла на чужие караваи. Мы оба на момент знакомства были стабильны в плане финансов. Спустя три месяца мы встретились офлайн. Быстро поняли, что не ошиблись в выборе.

Сейчас мы живем на севере Италии в городе Турин, узаконили отношения в октябре 2022 года, и я получила вид на жительство в Италии. В России у меня остались все, кроме дочери, которая учится в Чехии. Но я не представляю жизнь без родственников, часто летаю к ним с подарками. Мои российская и итальянская семьи — мой источник силы и настоящая отрада.

К моей работе стюардессой супруг относится хорошо, он гордится мной, ведь это престижная профессия. Но пока в наших планах, что в будущем я оставлю ее, и мы переедем в его дом на Сардинии

Есть еще одно яркое отличие моей новой жизни от жизни в России. Я постоянно слышу от супруга, что я красивая. И неважно, с косметикой я или без, поправилась я или нет. На родине же многие девушки привыкли, что нужно быть при параде, постоянно следить за собой, наварить борщей и всячески потакать мужу, чтобы услышать эти слова. В моих новых отношениях это совсем не так.

Я знаю, что существует немало стереотипов и об итальянцах. Они любят громкие фразы и вешать лапшу на уши, но это в основном черта южан, а мой супруг — северный итальянец, очень серьезный человек, за его плечами Туринская консерватория. У них не принято бросать слова на ветер. Оборачиваясь назад и вспоминая то, как я жила в детстве, я до сих пор не могу поверить, что все это случилось со мной. Ведь я никогда не просила так много у жизни, но вышло так, что получила все.