Турки-киприоты возмутились сделкой о сокращении турпотока на север острова

Турко-кипрская пресса уверяет, что греко-кипрские власти заключили сделку с одной из крупнейших компаний-туроператоров, целью которой является сокращение туристического потока на турецкий север острова. Согласно сообщению газеты Kibris, этот шаг вызвал возмущение у политической и деловой общественности северной части Кипра.

Речь идет о решении туроператора TUI (Touristik Union International) отменить организованные поездки на север Кипра для гостей отелей на юге острова. При этом ни Госкомитет по туризму Республики Кипр, ни сама TUI не стали ни подтверждать, ни опровергать этот факт.

Однако Kibris опубликовала скриншот электронного письма, которое, как сообщается, было отправлено менеджером оперативной группы TUI на острове кипрским гидам.

"TUI пришла к соглашению с правительством Кипра о прекращении продвижения и продажи всех экскурсий на северную, оккупированную часть Кипра", - сказано в тексте письма.

В нем также отмечается, что отмена касается туров с повествованием со стороны гидов на всех языках, если экскурсии предусматривают пересечение границы между севером и югом острова.

На сайте же TUI напротив пункта о предложении туристам однодневной поездки под названием "Тур по Северному Кипру с посещением Фамагусты, Саламина и Кирении" фигурирует надпись "распродано".

И хотя официального подтверждения сторон о заключении соглашения до сих пор нет, негативная реакция со стороны как политических, так и заинтересованных бизнес-кругов на севере острова уже последовала.

"Руководство греков-киприотов на этот раз поставило наш туристический сектор в центр своей "политики блокады", направленной на обвал нашей экономики", - заявил лидер турок-киприотов Эрсин Татар.

В свою очередь, член правления турко-кипрской Ассоциации рестораторов Джемаль Гулерджан заявил, что "это решение направлено на ограничение туристической деятельности" на севере Кипра и что оно "пошатнуло мир и доверие между двумя общинами" острова.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% кипрской территории, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.