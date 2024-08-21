Россиянин отказался бесплатно продлить отдых на Мальдивах и подал в суд

Российский турист не захотел бесплатно продлить отдых на Мальдивских островах во время пандемии и подал на турагентство в суд. Об этом сообщает РАПСИ.

Уточняется, что во время отпуска с семьей на Мальдивах россиянин узнал об отмене обратного рейса — тогда Росавиация рекомендовала приостановить перевозку пассажиров в Россию из-за вспышки эпидемии COVID-19. Не зная даты нового вывозного рейса, мужчина сам купил билеты себе и членам семьи за два дня до окончания поездки и вернулся на родину. Между тем компания, у которой он бронировал тур, продлила отдых своим клиентам на девять дней, после чего отправила их домой.

В итоге россиянин потребовал взыскать с туркомпании не только уплаченную по договору сумму и стоимость новых авиабилетов, но и выплатить штраф, а также компенсировать ему моральный вред. Однако суд в выплатах туристу отказал и отправил его иск на новое рассмотрение.

В июле российские туристы решили засудить туроператора после того, как сорвались с аттракциона на отдыхе в Турции. Молодой человек упал с каната и сильно ударился спиной, после этого ему пришлось передвигаться на костылях.