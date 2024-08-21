Восемь вещей, которые нужно сделать в Азербайджане

«Страна огней» — так величают Азербайджан, чье название переводится как «хранитель огня». А все нефть и природный газ, которыми богата страна и которые превратили ее в центр огнепоклонничества. Неукротимая стихия отображена и на гербе Баку в виде трех языков пламени, очертания которых повторяет архитектура комплекса «Пламенные башни». Путешествие в Азербайджан действительно зажигает: рассказываем, что посмотреть, если вы приехали туда впервые.

© Super.ru

Сосчитать кошек в Старом городе Баку

Говорят, в Ичери-шехер гостей встречают «Парные ворота». Но вообще сперва туристы, ступившие на территорию Старого города, обращают внимание на многочисленных кошек, которые хозяйничают на узких мощеных улочках. Увидеть усатых можно на каждом шагу. И в прекрасно сохранившемся с XV века дворце Ширваншахов. И на базарной площади, на которую выходят резные балкончики. И на куполах старинных бань. И, кажется, только котяры, отдыхающие на лавочке у Девичьей башни, знают ее секреты: когда построена (как будто в VI веке, но связующему раствору около 20 веков) и зачем? Неужто для дочери шаха, которая скинулась с башни из-за несчастной любви?

Попасть в будущее в Центре Гейдара Алиева

«Текучесть форм исторически присуща исламской архитектуре», — объясняла Заха Хадид футуристическую геометрию Культурного центра Гейдара Алиева.

Комплекс, в котором практически нет прямых линий, действительно поражает своим волнообразным исполнением. Внутри можно посмотреть всевозможные выставки.

Увидеть горящую гору Янардаг

Азербайджан богат не только нефтью, но и природным газом: подземные источники то и дело просачиваются на поверхность земли, газ вступает в реакцию с кислородом и вспыхивает пламя. Но это знаем мы, а люди десятки веков назад считали огонь священным и поклонялись ему. Главным местом паломничества зороастрийцев была горящая гора Янардаг, сейчас же к ней приезжают туристы.

Поклониться огню в храме Атешгях

Зороастрийский храм, где горел «вечный огонь», появился, по разным данным, в III–V веках. Комплекс, который мы видим сейчас, — постройка XVIII столетия. Но если древних людей поражал огонь, который вырывался из недр земли и никогда не гас, то для нас удивителен образ жизни монахов. Эти отшельники жили, замаливая грехи — свои и всех, кто попросит. Причем делали они это довольно жутким способом — умерщвляя плоть. Например, лежали на негашеной извести или стояли в кандалах весом по 30 кг. И так не один день. А чтобы выдержать испытание, принимали специальное зелье.

Заткнуть пальцем грязевой вулкан

Почти половина всех грязевых вулканов планеты находится в Азербайджане, в основном в заповеднике Гобустан. Зрелище завораживает: перед глазами простирается серая потрескавшаяся пустыня, то тут, то там — конусовидные образования, которые выплевывают серую маслянистую жижу. В кратере грязь, как правило, булькает пузырями, а потом стекает как лава со склонов. По размеру вулканы разные — от еле заметных до трехметровых по высоте. И да, невозможно устоять перед соблазном заткнуть пальцем какое-нибудь крошечное жерло, из которого сочится жижа, и посмотреть, что будет.

Представить себя шекинским ханом

Построенный в 1762 году в городе Шеки дворец небольшой: два этажа, два зеркальных балкончика, четыре коридора и шесть комнат. Однако вау-эффект от посещения летней резиденции Гусейн-хана Муштада гарантирован. Начнем с того, что строилась она без единого гвоздя, а рецепт связующего раствора навечно утерян. Окна — фантастические витражи: на один квадратный метр приходится до 5000 кусочков стекла. А стены внутри расписаны потрясающими фресками, изображающими сцены охоты и военных сражений.

Прийти в гости через дымоход

До 2006 года Хыналыг был практически отрезан от цивилизации неприступными горами: к селу, расположенному на высоте 2300 метров над уровнем моря, вела лишь маленькая тропка. Местные жители — кяты — считают себя потомками Ноя и делают все, чтобы сохранить собственный уникальный язык и традиции. Но любопытно здесь другое: каменные дома, построенные 200–300 лет назад на склонах, буквально нависают друг над другом: крыша одного дома зачастую является двором вышестоящего. А еще в потолке делают дымовое отверстие, через которое можно подняться к соседу.

Съесть кутаб и выпить чай

Учитывая тот факт, что раньше девушку не брали замуж, если она не умела печь кутабы, становится понятно, какое место занимают эти тонкие нежные лепешки в культуре страны. С зеленью или сыром, с мясом или тыквой — если вы не попробовали кутаб, считайте, в Азербайджане вы не были. То же касается и чая: азербайджанцы живут по принципу — в любой непонятной ситуации пей чай. С вареньем из грецкого ореха или медовой пахлавой.