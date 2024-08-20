Турист забронировал несуществующий роскошный отель

Британский путешественник и тревел-блогер забронировал несуществующий роскошный отель в Египте и остался на улице ночью. Об этом сообщает Daily Mail.

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По данным таблоида, 43-летний Марк Дживонс заплатил онлайн за гостиницу Pyramids and Sphinx View в Гизе. Одна ночь обошлась ему в 52 доллара (4,7 тысячи рублей). Прибыв в место назначения, турист обнаружил, что отеля не существует. Таксист безуспешно пытался найти указанное место.

«Мы были в глухом переулке, где не было и намека на какой-то отель», — пожаловался мужчина.

Он поделился, что не заметил подвоха, поскольку на сайте бронирования у гостиницы были хорошие отзывы.

В результате Марку пришлось около часа бродить по городу в поисках жилья. Ему удалось найти отель, который обошелся ему в 100 долларов (9,1 тысячи рублей) за ночь из-за бронирования в последний момент. Несмотря на все неприятности, Дживонс заявил, что путешествие получилось прекрасным.

Уже дома, в Великобритании, он изучил данные о мошеннической схеме с первой гостиницей и понял, что многие туристы тоже попались в эту ловушку.

Ранее туристки остались жить на улице из-за внезапного нашествия мышей в отеле в самой чистой стране Азии — Сингапуре. Разочарованные путешественницы потребовали возврата денег, однако гостиница перенаправила их на платформу для бронирования.