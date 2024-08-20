Цены туров на Бали не сильно упадут из-за запуска прямых рейсов, считает тревел-блогер Наталия Ансталь. В беседе с NEWS.ru турэксперт предположила, что прямые рейсы при этом могут увеличить туристический поток. По ее словам, сейчас добираться до острова очень тяжело из-за пересадок и высокой стоимости билетов. Она подчеркнула, что цена поездки варьируется от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

"Прямые рейсы естественно увеличат туристический поток на Бали, и довольно значительно. Сейчас добираться до острова очень тяжело из-за пересадок и высокой стоимости билетов. Соответственно, туристы в пути сильно устают и платят сумасшедшие деньги. С прямыми рейсами стоимость отдыха вряд ли сильно уменьшится, но при этом полет будет достаточно комфортным", — пояснила Ансталь.

Тревел-блогер подчеркнула, что стоимость самого отдыха рассчитать довольно сложно, так как в данном вопросе все зависит от желания туристов. По ее мнению, вместо отелей лучше переезжать из одной локации в другую. Она отметила, что даже пляжи, которые расположены близко друг к другу, очень разные. Так, по ее словам, где-то они спокойные и красивые, а где-то постоянно устраивают развлекательные мероприятия и дискотеки.

"Бали был и останется очень популярным, так как там очень разнообразный отдых. Туда едут не только за пляжами, люди хотят погрузиться в культуру, заняться серфингом, попробовать местную еду, проникнуться культурными достопримечательностями и отдохнуть в Убуде в джунглях", — заключила тревел-блогер.

Ансталь ранее заявила, что Иордания является местом силы, которое привлекает туристов не только своей энергетикой, но и достопримечательностями. Она посоветовала россиянам обязательно посетить города Петра и Амман, а также место крещения Иисуса Христа Эль-Махтас.