Самым популярным зарубежным туристическим направлением для путешествий россиян осенью стал Китай, Поднебесную выбрали 42% россиян. А наиболее востребованным периодом для отпусков стал сентябрь, поделилась с изданием «Вести Подмосковья» рейтингом наиболее популярных осенний туристических направлений пресс-служба Страхового Дома ВСК.

Около 75% россиян планируют отпуск в сентябре, 22% - в октябре и лишь 3% - в ноябре. А в рейтинг наиболее популярных туристических направлений осени входят: Китай (42%), Турция (17%), Грузия (10%), Таиланд (5,5%), Азербайджан (4%).

Помимо того, часть россиян планирует посетить Армению, Абхазию, ОАЭ, страны Средней Азии. Причем 8% туристов собираются отдохнуть сразу в нескольких странах. Самыми популярными маршрутами названы поездки по странам Закавказья (Азербайджан, Армения и Грузия) и по азиатскому региону (Шри-ланка, Индонезия, Таиланд, Китай).

Осенью туристы предпочитают отдыхать в одиночестве – 62% полисов ВЗР (страхование выезжающих за рубеж) оформляется для одного человека, парами путешествуют 16%, остальные туристы выезжают и путешествуют компаниями от трех до десяти человек.

Чаще всего осенью россияне планируют отдыхать до одной недели (31%). От двух недель собираются провести отпуск в другой стране 24%. Поездки на период до 10 дней выбирают 23% наших соотечественников.

Больше половины россиян – а именно 56% – экономят на страховании при поездках, оформляя полисы с минимальным покрытием ($40 тысяч). Самую полную страховую программу в сумме $100 тысяч долларов выбирают лишь 11% путешественников.