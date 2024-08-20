В продаже появились билеты и туры на прямых рейсах «Аэрофлота» на Бали

Билеты на рейсы «Аэрофлота» из Москвы на остров Бали появились в системах бронирования. Авиакомпания начнет полетную программу на индонезийский курорт с 17 сентября.

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Вылеты из Шереметьево запланированы по вторникам и субботам. Из аэропорта Денпасар туристы будут возвращаться в Москву по средам и воскресеньям. С 3 октября перевозчик добавит третий рейс по маршруту с отправлением из столицы по четвергам, а обратно – по пятницам.

Перелет из Москвы на Бали займет 12,5 часов, в обратном направлении – почти 13 часов. Из Шереметьево вылет заявлен в 14:40, на курорте аэробус приземлится на следующий день в 8 утра. Из Денпасара пассажиров увезут в 10:05 по местному времени.

Стоимость билета на первый рейс 17 сентября – от 55 тыс. руб. Дорога в обе стороны с 17 по 25 сентября обойдется от 93 тыс. руб.

Программа будет выполняться на широкофюзеляжных аэробусах А350. В салоне предусмотрены три класса обслуживания – эконом (264 места), комфорт (24) и бизнес (28). В классах эконом и комфорт увеличено расстояние между рядами. В бизнес-классе кресла можно разложить в двухметровую кровать.

Туры с этим перелетом уже появились в продаже у стратегического партнера авиакомпании – туроператора Библио-Глобус. Недельный тур с вылетом на первом рейсе и проживанием в 3* отеле можно купить по цене от 210 тыс. руб. на двоих.

Рейсы на Бали «Аэрофлот» поставил в расписание в начале августа после переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Индонезии Прабово Субианто.

Авиасообщение между Москвой и Денпасаром было прекращено в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.