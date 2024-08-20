Рейс из Москвы на Кубу задержали на сутки

Вылет лайнера авиакомпании «Россия» из Москвы на Кубу, назначенный на сегодня на 09:25, откладывается на сутки. Новое время отправления рейса FV 6927 из Шереметьево в Варадеро, значащееся на онлайн-табло аэропорта, – завтра, 21 августа, в 09:35.

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Как пояснил порталу TourDom.ru руководитель пресс-службы перевозчика Сергей Стариков, вылет переносится на 24 часа по причине сложных погодных условий. По маршруту – тайфун в Атлантическом океане.

«Пассажиры заранее оповещены о продолжительной задержке. Им предоставляются услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании: предложено размещение в отелях. В гостиницах предоставляются напитки и горячее питание. Часть пассажиров в Москве приняли решение вернуться домой», – рассказал представитель перевозчика.

Сегодняшний обратный рейс из Варадеро в Москву, который должен был отправиться в 19:30, также перенесен на сутки. Турагенты уже получили соответствующие смс-сообщения от перевозчика. Туристов, которым вынужденно придется задержаться на отдыхе, авиакомпания готова разместить в отелях поблизости от кубинского аэропорта, пояснил глава пресс-службы России.

Неблагоприятные погодные условия над Атлантикой – довольно частое явление для августа-сентября. Авиакомпаниям приходится переносить рейсы в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее мы писали о том, что минувшей ночью в аэропорту Шереметьево скопились трехчасовые очереди на пограничном контроле.