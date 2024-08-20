Эльбрус ждет: сложно ли подготовиться к восхождению на главный пик Европы

Август — один из наиболее благоприятных месяцев, чтобы подняться на Эльбрус. Поэтому у спасателей это очень напряженное время. Что нужно учитывать, когда идешь на высочайшую вершину России, рассказал заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.

Подготовка

Одна из главных составляющих успешного и безопасного восхождения и спуска с вершины — правильная подготовка. Первым делом позаботьтесь о здоровье. Бывает, что мастера спорта иногда не доходят до вершины: отличная физическая форма – не гарантия успеха, потому что на такой высоте организм может повести себя непредсказуемо. В целом низким и поджарым восходителям подъем дается проще.

Не менее важны и снаряжение, и правильный инструктор, и регистрация в МЧС. Как отдельным туристам, так и группам. Сейчас идти к спасателям для этого необязательно, можно зарегистрироваться дистанционно на официальном сайте ведомства. В электронную форму точно так же, как и в обычную, нужно внести все данные о времени восхождения и спуска, маршруте, количестве людей в группе и наличии средств связи.

Не экономьте, не берите экспресс-туры из серии "Эльбрус за 5 дней". Стандартное восхождение, включая дорогу, время на акклиматизацию и сам подъем, занимает девять дней. Рекомендуется также оформить страховку перед началом восхождения. И при себе, конечно, лучше иметь спутниковый телефон или GPS-трекер. В идеале и то, и другое.

Восхождение

На вершину можно идти с четырех сторон: юга, севера, запада и востока. Юг самый исхоженный, и новичкам туда – за наиболее простыми и комфортными вариантами маршрутов. Вплоть до того, что до самого штурма можно пользоваться телефоном и питаться в кафе. А еще пейзажи там живописнее.

Перед стартом следует тщательно оценить возможные опасности. Нужно перепроверить прогноз и осмотреться. Погоду в горах просчитать заранее сложно. При малейшем шансе неблагоприятного прогноза следует перенести или отменить восхождение.

Конечно, развернуться, даже не стартовав, обидно. Но вы должны помнить: непогода в горах гораздо страшнее и непредсказуемее, чем на равнине.

После выхода на маршрут нужно передать информацию сотрудникам МЧС. Оповещение — обязанность руководителя группы.

Опасные участки

На любом маршруте есть отрезки, требующие повышенного внимания. Инструкторы и гиды обычно предупреждают о них заранее, но важно не забывать о бдительности на всем пути. Особенно когда кажется, что тропа проложена по совершенно гладкой части склона. Даже на таком снежнике можно провалиться в трещины.

На склоне вас также могут поджидать камнепады. Внимательно слушайте инструкторов и гидов до начала восхождения, чтобы знать, как себя вести, если вдруг полетят валуны.

Горная болезнь

Горная болезнь может настигнуть и при должной акклиматизации. Бывали, например, случаи, когда «горняшка», как ее называют спасатели, накрывала альпиниста на седловине. Обычно горная болезнь начинается на высоте 3500 метров. Причем с эйфории, которую сменяют либо апатия, либо бессонница, либо тошнота, либо все вместе.

Некоторым достаточно переждать, пока мозг перестроится и адаптируется. Острая фаза обычно проходит за сутки. При тяжелых формах помогает только спуск, а не кислород в баллонах. Тогда придется сходить с маршрута и возвращаться.

Зачастую человек не может сам определить, насколько серьезно его недомогание и как следует поступить в определенной ситуации. Именно поэтому о любых изменениях в своем состоянии немедленно сообщайте гиду, который поможет сориентироваться или даже вызовет спасателей.

Спуск

Любому, кто идет в горы, повторяют прописную истину: спускаться сложнее, чем подниматься. Но многим кажется, что при подъеме будут перегрузки, а вниз иди себе вприпрыжку. В заблуждении и заключается опасность спуска. Особенно высоко в горах - и особенно на ледяных склонах Эльбруса. Альпинист теряет бдительность и забывает об осторожности, а слишком самоуверенные новички тратят все силы при восхождении.

Почему опаснее всего спуск? Во-первых, придется активно включать другие группы мышц, когда остальные еще не восстановились. Кроме того, проведенное время на опасной для организма высоте увеличивается. Наконец, просто проявляется общая накопленная усталость.

Помните, восхождение на Эльбрус — это не только спортивное испытание, но и проверка вашей подготовки и внимательности. Ответственный подход на всех этапах — от планирования до спуска — поможет избежать неприятностей и сделает путешествие безопасным. Горы непредсказуемы, и уважение к ним — ваш лучший спутник. Пусть Эльбрус станет вершиной возможностей, а не испытанием на прочность.