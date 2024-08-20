Тревел-блогер раскрыл причину желания американцев жениться на русских

Российский тревел-блогер побывал в США и раскрыл истинную причину желания американцев жениться на русских девушках. Своей историей он поделился в личном блоге под названием «#делайчёхочешь» на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, американцы предпочитают брать в жены женщин из России и стран СНГ, потому что находят их «дешевыми». Подобная практика существовала еще до развала СССР, отметил блогер. Местные мужчины находили себе русских жен, которые плохо владеют языком, не знают своих законных прав и даже не подозревают о мизерной зарплате мужа. В результате это часто приводило к психологическому и физическому абьюзу со стороны супруга.

Ранее другая тревел-блогерша перечислила разочаровавшие ее особенности жизни в США. Она отметила, что за место под солнцем в этой стране нужно бороться изо всех сил.