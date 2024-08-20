Россиянин побывал в Пакистане и рассказал о стрижках за 60 рублей

Российский тревел-блогер побывал в Пакистане и рассказал о стрижках в треш-парикмахерских за 60 рублей и уличной еде. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Так, многие пакистанцы, не имея возможности арендовать помещение, открывают свой собственный микро-бизнес прямо на улице. Они стригут людей, готовят выпечку, лечат зубы и берут за это меньше денег, чем предприятия с собственными офисами.

«Разумеется, ни о какой санитарии, анестезии или стерильности речь вообще не идет, но... спрос на такие услуги огромен», — объяснил автор.

Так, стрижка в уличной парикмахерской будет стоить 200 рупий (примерно 60 рублей), заключил блогер.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал, что в трущобах Пакистана он встретил «хижины из фанеры и вонючего тряпья». Люди, по его словам, живут в таких домах огромными семьями и целыми общинами.