Названа идеальная для отдыха страна на Ближнем Востоке

Иордания является местом силы, которое привлекает туристов не только своей энергетикой, но и достопримечательностями, заявила NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Она посоветовала россиянам обязательно посетить города Петра и Амман, а также место крещения Иисуса Христа Эль-Махтас.

Достопримечательности Иордании никого не оставят равнодушными. Также там красивая природа. Это не очень привычная для туристов локация, но хотя бы раз стоит туда съездить. Обязательно нужно съездить в город Петра, в столицу Иордании Амман — на него обязательно нужно посмотреть изнутри. Также со стороны Иордании есть Мертвое море. Тем, кто интересуется религией, можно съездить на место крещения Иисуса Христа Эль-Махтас, — сказала Ансталь.

Тревел-блогер напомнила, что Иордания является мусульманской страной. В связи с этим, по ее словам, туристам необходимо чтить законы государства, не выглядеть вызывающе, вести себя скромно, уважая традиции и устои местного народа.

Ранее Ансталь рассказала, что Индия всегда привлекала внимание туристов, так как в этой стране много внимания уделяется духовному развитию. Она отметила, что интерес к этой азиатской стране только растет, потому что люди чаще увлекаются йогой и медитациями.