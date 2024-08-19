В Турции рассказали, как сделать отдых в Бодруме дешевле

Отели Бодрума вынуждены повышать цены из-за короткого туристического сезона, высоких эксплуатационных расходов, а также резкого роста арендной платы и ослабления лиры. Такое мнение высказал президент Ассоциации профессиональных менеджеров отелей региона Сабахаттин Думан.

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Он отметил, что сейчас туристический сезон составляет всего 2 месяца, работать дольше многие гостиницы просто не могут себе позволить. Все дело в нарушении баланса доходов и расходов: затраты становятся слишком высокие, а прибыль остается довольно скромной. За короткий период нужно покрыть не только годовую аренду, но и стоимость ремонтных работ, обновление инфраструктуры, зарплату сотрудников и так далее.

«В то время как доходы отельеров, заключивших контракты в иностранной валюте, увеличились на 24%, расходы выросли на 50–70%. НДС, электроэнергия, вода и другие платежи значительно возросли. Арендная плата за жилье тоже резко подскочила», – пояснил Сабахаттин Думан.

Он также предложил и пути решения проблем. В их числе поддержка гостиниц и уменьшение арендной платы, чтобы отели могли принимать туристов не 2 месяца, а 5 или даже 6; снижение аэропортовых сборов, чтобы дать преимущество в стоимости перелетов в Бодрум; налоговые льготы в период низкого сезона. Кроме того, необходимо создать отдельную команду, состоящую из профессионалов турбизнеса, спортсменов, представителей власти и журналистов, чтобы пропагандировать отдых в регионе через таких же влиятельных лиц.

Отметим, в этом году Бодрум уже сдвинул официальный старт туристического сезона, который начался в июне вместо мая. Одной из причин такого решения стали как раз финансовые трудности многих местных гостиниц, возникшие из-за инфляции, а также существенное снижение иностранного турпотока.