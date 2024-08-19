Туристы жалуются на проблемы с оформлением билетов по загранпаспорту

Туристы продолжают испытывать проблемы из-за отсутствия интуитивно-понимаемого механизма оформления билетов на поезда по загранпаспорту при самостоятельной покупке в онлайне. Пассажирка пожаловалась на отказ в посадке на поезд из Казахстана в Россию. О произошедшем она написала на ресурсах РЖД.

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Гражданка РФ купила билет по международному документу, в котором были указаны только имя и фамилия, как и должно быть. Система разрешила совершить покупку с незаполненной графой «отчество», и без капли сомнений женщина пришла на свою станцию отправления в Петропавловске, чтобы уехать домой. Но попасть в вагон не смогла:

«Проводники, а также начальник поезда угрожали не пустить меня в поезд и оставить на территории другого государства из-за того, что в маршрутной квитанции не было указано отчество. Тогда у меня возникает вопрос: почему я могу купить на вашем сайте билет, по которому меня не пускают в поезд? Если без отчества никак, то сделайте этот пункт обязательным для заполнения. И почему я в трех поездах в этом году спокойно проехала по таким билетам без отчества, а в четвертом мне устроили вот такое? Там было полвагона людей с той же проблемой, с которых собирали деньги за внесение изменений!» – негодует пассажирка.

Перевозчик отреагировал на обращение женщины, однако уверяет, что выполнить требований не может. Обязательным указание отчества при заполнении формы на сайте сделать не могут, так как у иностранца, покупающего билет, не получится ничего вписать в эту графу.

Тем не менее туристку такое положение дел не устраивает. Она считает, что даже в этой ситуации можно предостеречь клиентов от ошибок и траты дополнительных денег:

«Во время покупки сайт не уведомил меня о том, что отчество необходимо, даже если оно не указано в загранпаспорте. Вы обязаны настроить процесс таким образом, чтобы мне об этом сказали, и я не смогла оформить неправильный билет. Уведомите человека во время покупки – никто не будет сидеть и целиком читать ваши правила на сайте».

Ранее TourDom.ru писал, что турист, которого из-за отсутствия отчества в билете хотели высадить из поезда, написал жалобу главе Следственного комитета РФ Бастрыкину. Пассажир после происшествия пытался взыскать с РЖД компенсацию морального вреда, но два суда встали на сторону монополиста из-за пункта, прописанного в правилах.