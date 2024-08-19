Кто ответит за испорченный отдых: история туриста, обратившегося в суд

Тушинский районный суд Москвы рассмотрел иск туриста к турагенту и туроператору из-за ненадлежащего оказания услуг. Турагент в итоге от ответственности был освобожден, а туроператору придется возместить ущерб, правда не в том объеме, как того требовал отдыхающий.

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В прошлом году москвич приобрел за 340 тыс. руб. тур в Анталью, включающий перевозку, проживание в отеле в течение 10 суток, питание по системе all inclusive, трансферы, а также доплаты за ранний и поздний вылеты, – для себя, супруги и двоих несовершеннолетних детей.

Но еще в Москве путешествие пошло по незапланированному сценарию. Сначала была перенесена дата поездки, и туристу возместили средства за потерянные сутки отдыха. Затем – в новый день вылета – время отправления рейса неоднократно переносилось, в результате чего общая задержка составила около 9 часов, из которых больше трети пришлось на ночное время. «В связи с этим туристы понесли убытки в виде уменьшения одной ночи отдыха, доплаты за вечерний рейс, неоказанную услугу по обеспечению горячим питанием. Также истец понес расходы на гостиницу из-за задержки рейса», – пояснил руководитель юридического агентства «Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнеры"» Александр Байбородин. В итоге турист насчитал очень приличную сумму убытков – без малого 80 тыс. руб. Кроме того, отдыхающий потребовал компенсировать ему моральный вред в размере 25 тыс. руб., а также оштрафовать турагента и туроператора на 50% от присужденной суммы.

Однако, как подтверждают многочисленные случаи из судебной практики, за неисполнение обязательств по договору о реализации турпродукта несет ответственность туроператор, и содержание агентского договора между ним и турагентом на права потребителя не влияет. Поэтому иск туристов к турагенту суд оставил без удовлетворения.

Решение, как пояснили юристы, было основано на ст. 9 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», а также на постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации еще от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей».

В результате с туроператорской компании была взыскана сумма за проживание семьи в отеле в течение одной ночи (20 800 руб.), проценты за просрочку (300 руб.), компенсация морального вреда (5 тыс. руб.). Кроме того, туроператора оштрафовали на 14 тыс. руб.