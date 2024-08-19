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Турист попытался наказать в суде турагента за потерянные ночи отдыха в Турции

Тушинский районный суд Москвы рассмотрел иск туриста к турагенту и туроператору из-за ненадлежащего оказания услуг. Турагент в итоге от ответственности был освобожден, а туроператору придется возместить ущерб, правда не в том объеме, как того требовал отдыхающий.

Кто ответит за испорченный отдых: история туриста, обратившегося в суд
© tourdom.ru

В прошлом году москвич приобрел за 340 тыс. руб. тур в Анталью, включающий перевозку, проживание в отеле в течение 10 суток, питание по системе all inclusive, трансферы, а также доплаты за ранний и поздний вылеты, – для себя, супруги и двоих несовершеннолетних детей.

Но еще в Москве путешествие пошло по незапланированному сценарию. Сначала была перенесена дата поездки, и туристу возместили средства за потерянные сутки отдыха. Затем – в новый день вылета – время отправления рейса неоднократно переносилось, в результате чего общая задержка составила около 9 часов, из которых больше трети пришлось на ночное время. «В связи с этим туристы понесли убытки в виде уменьшения одной ночи отдыха, доплаты за вечерний рейс, неоказанную услугу по обеспечению горячим питанием. Также истец понес расходы на гостиницу из-за задержки рейса», – пояснил руководитель юридического агентства «Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнеры"» Александр Байбородин. В итоге турист насчитал очень приличную сумму убытков – без малого 80 тыс. руб. Кроме того, отдыхающий потребовал компенсировать ему моральный вред в размере 25 тыс. руб., а также оштрафовать турагента и туроператора на 50% от присужденной суммы.

Однако, как подтверждают многочисленные случаи из судебной практики, за неисполнение обязательств по договору о реализации турпродукта несет ответственность туроператор, и содержание агентского договора между ним и турагентом на права потребителя не влияет. Поэтому иск туристов к турагенту суд оставил без удовлетворения.

Решение, как пояснили юристы, было основано на ст. 9 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», а также на постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации еще от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей».

В результате с туроператорской компании была взыскана сумма за проживание семьи в отеле в течение одной ночи (20 800 руб.), проценты за просрочку (300 руб.), компенсация морального вреда (5 тыс. руб.). Кроме того, туроператора оштрафовали на 14 тыс. руб.

Отдых за границей
Александр Байбородин
Верховный суд