С десятого ноября российских туристов будут пускать в Европу по новым правилам

Новая автоматизированная система въезда/выезда EES (Entry/Exit System) заработает в Евросоюзе уже с 10 ноября. Об этом официально сообщил еврокомиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон.

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По его словам, остались еще некоторые бюрократические формальности, но сам проект находится на завершающей стадии. Меньше чем через 3 месяца EES начнет действовать.

«Для 700 миллионов иностранцев нововведение, возможно, окажется неудобным. Потому что в прошлом году Европу посетило именно такое количество туристов. Но 450 миллионов европейцев будут спать спокойнее благодаря нашей работе», – пояснил Илва Йоханссон.

При этом российских туристов EES может затронуть больше, чем путешественников из других стран. Дело в том, что в основе новой системы лежит сдача биометрии, лица и отпечатков пальцев, при прохождении границы. Именно эти требования оказались краеугольным камнем для многих государств – членов ЕС, имеющих достаточно натянутые дипломатические отношения с Россией.

Перед запуском EES встал вопрос, будут ли пускать в Европу россиян с загранпаспортом без биометрии, то есть пятилетними. Однако Еврокомиссия официально пояснила, что отсутствие чипа в документе не основание для запрета на въезд. Так как биометрия в любом случае будет сдаваться при пересечении границы, независимо от ее наличия в заграннике.

Однако теперь выяснился еще один нюанс. При доработке правил EES чиновники оставили оговорку: каждая страна ЕС все равно вправе сама определять, по каким документам пускать иностранных граждан – по обычному паспорту или биометрическому.

«Признание проездных документов входит в компетенцию государств-членов. Затем государства-члены уведомляют комиссию», – разъяснили «Известиям» в пресс-службе ЕК.

Отметим, что Чехия уже запретила россиянам въезд в страну по загранникам без биометрии. Подобные ограничения на неофициальном уровне ввели в Дании, Италии и Норвегии. Случаи, когда граждан РФ не пускали в эти государства с загранпаспортами без чипа, известны.

Российские туроператоры пока не ожидают, что список таких стран может пополниться. Но все же рекомендуют туристам при возможности оформлять именно 10-летние загранпаспорта для избежания возможных проблем.