Почему не стоит ждать рейсов в Доминикану в ближайшее время

Доминикана «будет искать возможности для запуска прямых авиарейсов в Россию». Об этом в минувшие выходные написало РИА «Новости» со ссылкой на интервью с послом республики в Москве Алехандро Ариасом Сарсуэлой.

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«Я не исключаю, что в будущем динамика развития авиационной отрасли нашей страны поможет найти способы для возможного возобновления прямых рейсов в Доминиканскую Республику», – цитирует издание дипломата.

Посол добавил, что «запуск новых маршрутов между Доминиканой и РФ будет зависеть от экономической целесообразности, финансовой привлекательности и логистических возможностей, которые будут определены частными авиакомпаниями».

После прекращения прямых рейсов в Доминикану в марте 2022 года власти страны неоднократно заявляли о заинтересованности в туристах из России. Однако вопрос о том, что республика намерена наладить авиасообщение силами своих перевозчиков, ставится впервые. Высказывание посла достаточно осторожное, и ключевые слова в нем, пожалуй, «в будущем». В сентябре того же 2022-го в Доминикане начал деятельность флагманский авиаперевозчик Arajet SA. Авиакомпания позиционируется как «сверхбюджетная». В парке на сегодня 10 самолетов Boeing 737 MAX 8, еще на такое же количество размещен заказ. Однако это ближнемагистральные лайнеры, маршрутная сеть охватывает Карибский регион и Америку, о полетах на дальние расстояния речи с таким флотом, конечно, быть не может. Кроме того, рейсы, как правило, ставят в расчете на пассажиров прежде всего из своей страны. Сомнительно, что в Доминикане найдется достаточно туристов, готовых летать в Россию, это направление, ориентированное на въездные турпотки.

Возможно, одной из целей дипломата было дать понять, что Доминиканская Республика готова принимать рейсы наших авиакомпаний. Однако с возобновлением полетов есть объективные сложности. Риск ареста самолетов в государстве, поддерживающем тесные связи с США, можно минимизировать, если ставить на маршрут воздушные суда, числящиеся только в российском реестре. Но у отечественных авиакомпаний большой выбор альтернатив в плане использования таких лайнеров. Перевозчики ориентируются в первую очередь на коммерческую выгоду, а в случае с Доминиканой она неочевидна. Ведь воздушное пространство ЕС для наших лайнеров закрыто в связи с западными санкциями, рейсы «в облет» Европы займут по времени порядка 14 часов, места на бортах получатся очень дорогими. При этом у авиакомпаний есть дальнемагистральные варианты с меньшей стоимостью и практически гарантированной загрузкой самолетов – Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланка и другие популярные туристические направления. Еще один фактор против Доминиканы – перевозчикам нужны твердые гарантии наземного обслуживания и заправки лайнеров в иностранном аэропорту.

В последнее время авиаперевозчиков активно призывают ставить рейсы в дружественные страны. В частности, и Минтранс, и Росавиация готовы дать зеленый свет полетам на остров Занзибар (Танзания). У авиакомпаний есть необходимые допуски, однако партнеры-туроператоры пока не проявляют интереса к прямому маршруту, достаточно имеющихся стыковочных.