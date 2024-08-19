Визовый центр Италии изменил правила выдачи шенгена

Визовый центр Италии программным путем ограничил возможность подачи заявлений на шенген тем туристам, у кого время до поездки в Европу составляет менее двух месяцев. Эта мера связана с реальными сроками рассмотрения документов заявителей, который сначала увеличили до 45 суток, а потом и до 60 дней.

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Несмотря на объявления, ВЦ решил дополнительно подстраховаться, чтобы избежать претензий от тех туристов, которые не читают официальные сообщения на сайте. Теперь во время процедуры записи на посещение офиса при выборе даты предполагаемой поездки появляется окно, в котором указана наиболее поздняя из возможных дат подачи документов. Если выбрать свободный слот вопреки подсказке системы, то она не даст записаться в срок менее 60 дней.

Безусловно, данное нововведение не является абсолютным гарантом безопасности. Если у туриста до путешествия осталось мало времени и очень хочется рискнуть, то ему никто не помешает поставить рандомно подходящую дату. Но в случае неудачи уже сложнее будет предъявлять какие-либо претензии.

Как утверждают представители визовых агентств, не все итальянские визы сейчас оформляют в течение 60 суток. Есть немало случаев, когда готовые шенгены выходят из консульства через 4 недели после подачи. В то же время среди туристов, оформляющих документы самостоятельно, есть прецеденты получения ответа и через 70 дней. Сейчас итальянцы записывают заявителей на вторую половину сентября. Соответственно, тем, кто хочет улететь в Европу раньше ноября, лучше поискать варианты в ВЦ других стран Шенгенского пространства.

Ранее TourDom.ru писал, что на оформление итальянского шенгена туристы тратят по 2 месяца.