«Жутковато». Российская туристка возмутилась поведением турецких мужчин

Туристка из России отдыхала в Турции и была очень возмущена тем, какое неприличное поведение может быть у мужчин турков к русским женщинам. Подробности об этом она рассказала «ФедералПресс».

«Я много слышала о том, какие прилипчивые могут быть турки, но не думала, что это проблема», – отметила Наталья.

Туристка рассказала, что в Турцию на отдых мы с детьми она отправилась впервые. В стране они несколько раз встретились с друзьями – семьей россиян, которые переехали несколько лет назад. Пока гуляли в компании, то никаких проблем с напористым вниманием со стороны турецких мужчин не возникало.

«Стоило мне выйти куда-то одной, как со мной пытались познакомиться: охранник на входе на территорию отеля, таксист, который меня подвозил до торгового центра, продавцы в местных магазинах. Были еще несколько человек, которые просто подходили на пляже и пытались завязать беседу», – рассказала Наталья.

Путешественница вспомнила историю, когда она шла до отеля, рядом с ней остановился, а потом ехал на медленной скорости мопед. Наталья сделала вид, что не видит, и человек уехал.

Туристка отмечает, что это «жутковато». По ее мнению, российские мужчины не такие и она совершенно не привыкла к такому настойчивому вниманию.

«Причем туркам вообще все равно, когда говоришь, мол, нет, не знакомлюсь. Их это «нет» вообще не останавливает. Только когда настойчиво пошлешь, тогда они и уходят», – подытожила россиянка.

Напомним, россияне продолжают активно бронировать туры за границу. В настоящее время туристам советуют обратить внимание на экзотические страны. Цены на путешествия по данным направлениям в этот период будут чуть ниже обычного. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал «ФедералПресс», какие бюджетные страны россиянам следует рассмотреть для отпуска осенью.