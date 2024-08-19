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Голикова: число взаимных поездок туристов РФ и КНР превысило миллион в 2024 году

Количество взаимных поездок российских и китайских туристов за первое полугодие 2024 года превысило миллион. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Число взаимных поездок туристов РФ и КНР превысило миллион в 2024 году
© Газета.Ru

За первое полугодие 2024 года потоки российских и китайских туристов практически равны году 2023, количество взаимных поездок составило 1,1 млн, отметила Голикова по итогам 25-го заседания российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

В мае министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщал, что Россия и Китай собираются увеличить турпоток до 2 млн взаимных поездок в 2024 году. В 2023 году взаимный турпоток между странами превысил 1,2 млн поездок. Таким образом, КНР стала лидером среди стран дальнего зарубежья по числу въезжающих туристов.

В начале августа стало известно, что турпоток между Россией и Китаем по групповому безвизу составил 580 тысяч человек за год.

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