Почему Азербайджан становится топ-направлением для летнего отдыха россиян

Азербайджан набирает популярность среди российских туристов как летнее направление. Эта страна на берегу Каспийского моря привлекает живописными пляжами, богатой культурой и доступными ценами. Комфортный отдых сочетает в себе восточное гостеприимство и современный сервис, делая поездку незабываемой. Издание Туристас раскрыло, почему россияне выбирают летний отдых в Азербайджане.

Как добраться: Прямые рейсы из крупных городов России. Сухопутные границы закрыты до 1 октября 2024 года.

Виза: Безвизовый въезд для россиян на срок до 90 дней. Регистрация нужна при пребывании более 15 дней.

Валюта и карты: Официальная валюта — манат. Карты российских банков не принимаются, доступна система «Мир» в ограниченных банкоматах.

Сезон: С апреля по сентябрь, лучшее время — сентябрь, когда вода в море теплая, а туристов меньше.

Курорты: Популярны пляжи Шихово, Мардакян, Бузовна, Загульба и Бильгях, которые предлагают различные варианты отдыха.

Кухня: Азербайджанская кухня славится пловом, шашлыками, долмой и разнообразием сладостей.

Традиции и безопасность: Азербайджан известен гостеприимством и низким уровнем преступности, делая путешествия комфортными и безопасными.