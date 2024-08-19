Турэксперт рассказал, зачем Турции собирать биометрию туристов

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил о планах ввести обязательную процедуру дактилоскопии для всех иностранных туристов, въезжающих в страну. Отпечатки пальцев будут снимать с каждого приезжающего, начиная с 2026 года.

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О планах ввести биометрический контроль в Турции уже говорили ранее. В начале 2022 года МВД Турции сообщало о запуске системы сбора биометрических данных как на местном, так и на национальном уровне. Однако до сих пор не было известно, как именно будет использоваться эта система и когда она будет внедрена полноценно.

По данным местных СМИ, Турция стала седьмым государством в мире, разработавшим и внедрившим собственную систему биометрии. Компания Biyoteksan при поддержке Havelsan разработала систему, которая включает в себя сбор отпечатков пальцев, ладоней, голоса и радужной оболочки глаза.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян отметил в беседе с 360.ru, что мера коснется всех туристов, независимо от их национальности. Туристов обяжут сдавать отпечатки больших и указательных пальцев обеих рук. Цель процедуры — проверить, не находится ли иностранец в стоп-листе.

Сейчас те, чьи имена оказались в стоп-листе, могут сменить имя и фамилию и снова въехать в Турцию. Чтобы пресечь такую возможность, и нужна дактилоскопия.

Проходить процедуру придётся именно на границе. Аналогичный порядок действует при въезде, например, в ОАЭ или Таиланд, страны Шенгенской зоны. Мкртчян отметил, что заранее «сдать пальчики» невозможно.

По словам эксперта, время прохождения паспортного контроля увеличится, но незначительно — примерно на 10%. К оттоку туристов это не приведёт.

Причина того, что в Турции затянули с введением сбора биометрических данных, по словам Мкртчяна, заключается в большом объёме работ и их немаленькой стоимости.