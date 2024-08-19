Тревел-блогерша побывала на Бали и описала свои впечатления

Российская тревел-блогерша побывала на Бали и описала популярный индонезийский остров фразой «отлетевшим и серферам там хорошо». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Мама на море» на платформе «Дзен».

Автор объяснила, что на Бали следует ездить только ради серфинга и «просветленной» атмосферы города Убуд.

«Других причин для посещения Бали я не вижу», — заявила блогерша.

Туристка рассказала, что океан оставил сильные впечатления. Кроме того, в Убуде множество храмов, которые можно посещать.

«Такое ощущение, что местные жители сначала строят храм, а потом уже пристраивают к нему жилище для себя», — заключила россиянка.

Ранее другая российская туристка побывала в Грузии и рассказала, что отдых за 85 тысяч рублей ее разочаровал. Она пожаловалась, что «попала в 1990-е, которые видела в фильмах».