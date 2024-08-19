Турция осталась любимой страной для отдыха россиян

Число поездок граждан РФ выросло на 10–15%, что при по-прежнему ограниченном предложении привело к росту среднего чека при бронировании туров на 22% год к году, авиабилетов — на 13–26%, отелей — на 15–23%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

У организованных туристов безоговорочным лидером осталась Турция. Страны Юго-Восточной Азии, а также Грузия активно наращивают долю, в частности, за счет самостоятельных путешественников.

Руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина отмечает, что основной объем туров на лето уже реализован со средней глубиной бронирований около месяца. Совокупный спрос увеличился на 57% год к году благодаря стабильности авиасообщения. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин считает реальный прирост числа зарубежных поездок более скромным — 10–15% к прошлому году.

Средний чек при бронировании летних туров составил 198 тыс. рублей, увеличившись на 22,2% за год. Наибольший рост — в ОАЭ (26,1%, до 182 тыс. рублей), наименьший — в Абхазии (14,4%, до 114,1 тыс. рублей). В «Слетать.ру» средний чек на Турцию вырос на 20% (до 237,3 тыс. рублей), в Египет — на 10% (до 197,4 тыс. рублей), внутри страны — на 40,5% (до 118,5 тыс. рублей).

Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев связывает рост цен с восстановлением спроса при ограниченном количестве доступных направлений. По данным сервиса, на Турцию пришлось 55% продаж пакетных туров, на Египет — 11%, ОАЭ — 8%. Внутренний туризм занял 14% рынка, сократившись на 1 п.п. год к году.

До этого эксперты рассказали о главных тенденциях отдыха за границей этим летом. Конкурентами этого направления являются Таиланд и Египет — по итогам года там отдохнут примерно по 1,7 млн российских туристов.