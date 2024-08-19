В Монголии на фестивале впервые представили русский фольклор

Фольклорный ансамбль из Алтайского края впервые представил в Монголии праздники русского народного календаря на международном фестивале кочевой культуры. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Участники и зрители международного фестиваля традиционной культуры "Кочевник" впервые увидели праздники русского народного календаря в программе "Круглый год", которую показал в Монголии фольклорный ансамбль "Стрела" Алтайского краевого колледжа культуры и искусств.

"Артисты коллектива - студенты старших курсов впервые участвовали в этом фестивале и представили его зрителям результаты нашей поисково-исследовательской деятельности, на основе которой формируется репертуар ансамбля", - рассказала руководитель коллектива Елена Эйхельс.

Организаторы фестиваля "Кочевник" из департамента культуры и искусств Монголии отметили высокий исполнительский уровень и сценическое мастерство этого народного самодеятельного коллектива из России. Он выделялся своей самобытностью среди 21 монгольского аймака (региона), которые представили 362 вида нематериального культурного наследия.