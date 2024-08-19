КНДР откроет границы для иностранных туристов впервые после пандемии

Из-за пандемии Пхеньян временно прекратил прием иностранных туристов в начале 2020 года, однако с начала текущего года уже принял несколько групп россиян. До этого граждане Китая были одной из основных категорий, посещавших КНДР.

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Северная Корея планирует возобновить прием иностранных туристов в декабре этого года после четырехлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19.Пекинская туристическая компания Koryo Tours подтвердила, что получила официальное разрешение от северокорейских властей на возобновление туристического потока в город Самджиён, расположенный у подножия горы Пэктусан на границе КНДР и Китая.

Компания Koryo Tours сообщила, что конкретные маршруты и даты туров по Северной Корее будут объявлены в ближайшие недели.

Ранее стало известно о том, что в России запустили первый туристический поезд в Китай. Многие уже заинтересовались возможностью путешествий. Сообщается, что в ближайшее время состоится запуск туров по Абхазии.