На Кубе паре кубинских же туристов отказали в заселении в отель

На Кубе пару кубинских туристов не заселили в пятизвездочный отель на курорте в провинции Ольгин. Обиженная женщина утверждает, что персонал гостиницы мотивировал такое решение большой разницей в возрасте и отсутствием зарегистрированного брака. О необычном инциденте сообщило вчера издание Ciber Cuba.

На ресепшене отеля Gran Muthu Almirante Beach 31-летняя женщина записала видео, возмущенная нарушением своих прав. В нем она пожаловалась на дискриминацию, отметив, что прожила с гражданским мужем 8 лет и он старше ее на 20 лет.

Можно предположить, что настоящая причина произошедшего – в овербукинге. В публикации напомнили, что ранее туристы неоднократно высказывали претензии к отелям гостиничной сети MGM Muthu Hotels из-за отсутствия номеров при подтвержденном бронировании.

Стоимость размещения в Gran Muthu Almirante Beach – 10–26 тыс. руб. за ночь, и свободных комнат на ближайшее время обнаружить не удалось. В этом отеле на пляже Гуардалавака нередко останавливаются российские туристы, прилетающие на остров по турпакетам.

Еще пару лет назад запрет кубинцам отдыхать в туристических местах, рассчитанных на иностранцев, был обычным явлением. Однако после снижения турпотока в пандемию коронавируса власти сняли ограничения на внутренний туризм и разрешили гражданам страны останавливаться в любых отелях.