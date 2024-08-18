Город Санья на Хайнане стимулирует туризм благодаря развитию гольфа

Курортный город Санья в провинции Хайнань активно стимулирует рост туристической индустрии за счет популяризации игры в гольф. Об этом заявил глава местного управления по развитию туризма Е Цзялинь.

"Гольф - вид спорта высокого класса, совмещающий в себе состязание и отдых. Он может стимулировать рост во многих туристических направлениях, включая культурную составляющую, ресторанный и гостиничный бизнес, а также шопинг", - приводит слова чиновника информационный портал "Чжунго синьвэньван".

Е Цзялинь выразил надежду, что политика безвизового въезда на Хайнань в сочетании с этой игрой, для которой в Санье уже имеется надлежащая инфраструктура, будет способствовать расширению масштабов местного рынка.

В начале августа город впервые принял соревнования Азиатской федерации гольфа. Участники мероприятия подтвердили, что специально оборудованные местные лужайки соответствуют международным стандартам. Кроме того, в сочетании с прилегающим горным ландшафтом и морем они производят "настоящий освежающий эффект".

Как отмечается, на этот раз в состязаниях приняли участие около 100 человек, в том числе из Камбоджи, Китая, Малайзии и Сингапура. Дружеские турниры прошли при поддержке компетентных ведомств и бизнеса. Предполагается, что подобные мероприятия в сочетании с проживанием в престижных отелях, развитой сетью магазинов дьюти-фри и самобытной культурой позволят привлечь на Хайнань много игроков.

Сезон гольфа в Санье длится с апреля по ноябрь. Ожидается, что по мере восстановления пассажирских авиамаршрутов туда станет приезжать все больше иностранцев, предпочитающих такой вид спорта.

Санья - ведущий китайский курорт, где проживает более 1 млн человек. В 2023 году его валовый продукт составил 97,13 млрд юаней (примерно $13,66 млрд), увеличившись на 12%. Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 260 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтинг и пляжный отдых.