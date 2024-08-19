СМИ: туристы из Бангладеш почти перестали ездить в Индию из-за протестов

Турпоток в Индию из Бангладеш упал на 90% за последние недели из-за массовых антиправительственных протестов, на фоне которых премьер-министр Шейх Хасина покинула страну, а к власти пришло временное правительство. Об этом сообщает газета Business Standard со ссылкой на туроператоров.

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"Кризисная ситуация в Бангладеш привела к снижению числа туристов в Индию, чему также способствовали перебои в авиасообщении между двумя странами и приостановка предоставления виз. Несмотря на возобновление полетов авиалайнеров из Дакки в Нью-Дели, их заполняемость не превышает 50%", - цитирует издание главу Ассоциации туроператоров Бангладеш Таслима Шовона.

По словам председателя Западно-Бенгальского отделения Индийской ассоциации туроператоров Деджита Дутта, с началом кризиса в Бангладеш поездки из этой страны в Индию практически прекратились.

"Въездные визы в Индию сейчас предоставляются гражданам Бангладеш только по медицинским обстоятельствам. Отельеры в штате Западная Бенгалия столкнулись с почти полным падением бизнеса", - сказал он.

В 2023 году Индию посетили 9,23 млн туристов из Бангладеш, что больше по сравнению с 2022 годом, но ниже уровня турпотока до пандемии коронавируса. Среди иностранных туристов, посетивших Индию в прошлом году, бангладешские гости составили 22,5% - самое большое количество по сравнению с приезжавшими из других стран.

5 августа премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну. Протесты против нее и ее правительства начались с выступлений в начале июля недовольных высоким уровнем безработицы студентов. Их акции приобрели массовый характер и переросли в столкновения с полицией, которые продолжались в течение всего июля. В результате беспорядков, которые продолжились в августе, на улицах разных городов Бангладеш погибли более 500 человек. 8 августа к присяге в республике было приведено временное правительство, которое возглавил лауреат Нобелевской премии мира Юнус.