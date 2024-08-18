Рейсов в Гоа из регионов станет больше

В зимнем сезоне 2024/2025 авиакомпания AZUR Air организует полетную программу в Гоа из Перми. Об этом говорят данные систем бронирования туров.

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Правда, прямых вылетов на курорт из аэропорта Большое Савино запланировано совсем немного – всего 7. В декабре рейсы заявлены 6, 17 и 27 числа. Самолеты авиакомпании полетят в Индию также 7 и 17 января, а также 7 и 28 февраля. Чартерные цепочки рассчитаны на туры длительностью 10-11 ночей. Турпакеты с этим перелетом формирует туроператор Anex.

Длительность перелета по маршруту – чуть более 7 часов. Из Перми рейс ZF 2443 вылетит в 23:50 по местному времени, в Гоа (аэропорт Даболим) туристов привезут в 7:30 утра. Обратный вылет с курорта анонсирован в 6:25, в Большом Савино самолет приземлится в 13:10.

Минимальная стоимость турпакета с вылетом 27 декабря и проживанием в 3* отеле – 253 тыс. руб. на двоих. Столько стоит тур, если выбрать Grace Suites на юге штата, в 700 м от моря. Отдых в отелях 4* обойдется дороже – от 295 тыс. руб. Такова, например, цена тура с размещением в Regent Laguna на севере Гоа (около километра от моря). Отдых в Coconut Grove 4* в 300 м от пляжа обойдется в 328 тыс. руб.

Турагенты региона уверены, что туры в Индию будут пользоваться хорошим спросом. Дело в том, что выбор зарубежных пляжных направлений с прямым вылетом из Перми совсем невелик, особенно в зимнее время.

На предстоящий сезон зима 2024/25 заявлены только рейсы в Египет, которые выполняются круглогодично. В Шарм-эль-Шейх из Перми летают «Уральские авиалинии» в партнерстве с туроператором Fun&Sun. Другую полетную программу, на тот же курорт, организует египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines. Туры на основе этого перелета предлагают туристам туроператоры Coral Travel, Pegas, Sunmar.

Туристы и турагенты Перми с нетерпением ждут появления прямой перевозки на Пхукет. В прошлом году рейсы на тайский остров ставила также авиакомпания AZUR Air. А вот программа в ОАЭ из Перми, по неофициальной информации, пока не планируется. По словам турагентов, рейсы в Дубай из Большого Савино давно не ставят, зато большой объем перевозки на курорт заявлен из Екатеринбурга.