Издание сопроводило заметку фото, на которой изображено имя «Дима», нацарапанное на античном памятнике между входом на первое кольцо и атриумом.

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19-летний парень посещал достопримечательность в компании двух друзей. Свидетелем вандализма стала одна из посетительниц, она рассказала все охране. Она остановила юношу и вызвала на место полицию, которая сопроводила его в участок. Вандалу предъявлено обвинение в нанесении ущерба археологическому наследию. Сумма штрафа неизвестна.

Колизей часто становится жертвой выходок туристов. Подобные преступления в Италии караются штрафом до 15 тысяч евро.

Напомним, что у Соборной мечети в Москве задержаны двое граждан Турции с предметом, похожим на гранату. При атаке ВСУ в Курской области погибли два сотрудника Народного фронта.