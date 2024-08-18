Назван город Италии, где не любят путешественников

Венеция - несомненный лидер в рейтинге городов, недолюбливающих путешественников. В городе на воде постоянно проживают почти 49 тысяч человек, при этом Венецию ежегодно посещают более 20 миллионов человек в год. Из-за туристов-однодневок, далеко не всегда относящихся к хрупкой Лагуне с уважением, повседневная жизнь местных жителей все чаще становится невыносимой.

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Чтобы не дать Венеции превратиться в Диснейленд, городская администрация то и дело вводит новые ограничения для туристов, последним из которых стало введение входного билета за посещение исторического центра.

Туристы также нередко способствуют загрязнению воздуха, увеличивают потребление воды и других ресурсов. В результате бремя ложится на плечи местных жителей.