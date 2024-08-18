На Пхукете туристы отказались платить за проживание и устроили скандал

Туристы из Сингапура отказались оплачивать проживание и подрались с охранником отеля на Пхукете, сообщает издание The Phuket News.

Инцидент произошел 15 августа в отеле Patong Bay Residence Hotel в Патонге. По словам представителей курорта, двое туристов собирались покинуть отель, не оплатив все счета, им попытался помешать охранник. Также на место были вызваны полицейские.

Правоохранители увидели сидящих на тротуаре у отеля двух сингапурских туристов с кровью на лице и одежде, рядом с ними находился сотрудник охраны, который тоже получил травмы.

Он пояснил, что лишь посоветовал путешественникам вернуться в отель и заплатить по счетам, но один из сингапурцев разбил бутылку о его спину. В ответ охранник несколько раз ударил постояльцев.

В результате все трое участников драки получили травмы и были госпитализированы. Ведется расследование.

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