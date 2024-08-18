В РЖД анонсировали винные туры в Абхазию

РЖД объявила о запуске туристического поезда «Рица», который свяжет Москву с Абхазией, следуя через южные города России. Этот маршрут, стартующий 18 октября 2024 года, включает остановки в Новороссийске, Гагре, Сухуме, Сочи и Ростове-на-Дону.

В Новороссийске для пассажиров организуют экскурсию на винодельни. Программа тура также включает посещение Голубого озера, Юпшарского каньона и озера Рица в Абхазии, а также прогулку по Олимпийскому парку и набережной в Сочи.

В составе поезда будут вагон-спа и вагон-ресторан с баром, а паспортный контроль при пересечении границы с Абхазией будет проходить во время движения.

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