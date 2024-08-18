АТОР рассказала о нескольких интересных вариантах для осеннего отдыха

Южная Африка - идеальный выбор для любителей дикой природы. До начала ноября здесь можно наблюдать за величественными китами, лучше всего в городе Херманус, считающимся одним из лучших мест в мире для китоловства. Не забудьте посетить знаменитый Мыс Доброй Надежды, прогуляться по пляжу с пингвинами, отправиться на захватывающее сафари или попробовать изысканные местные вина. Авторский тур с перелетом из Москвы обойдется около 480 тысяч рублей.

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Япония в осеннее время превращается в сказочный мир, окутанный яркими красками красных кленов. Прогулка по осенним лесам - это незабываемое зрелище. Стоимость экскурсионной программы с авиабилетами составляет примерно 580 тысяч рублей.

Бали - идеальный остров для релакса и солнечных ванн в теплое время года. Осень на Бали предлагает комфортную погоду и цены на туры от 125 тысяч рублей.

Ранее турэксперт Котляр заявила, что отдых в Европе начал набирать популярность у россиян. Также Ашугатоян дала советы по экзотическим странам для туриста-новичка.