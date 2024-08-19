В России запустили первый туристический поезд в Китай

«Чанлюйхао» должен стать не только средством передвижения, но и полноценным туристическим решением, предлагая пассажирам уникальные виды, культурный обмен и комфорт. Многие уже заинтересовались возможностью путешествия на данном поезде.

Новый туристический поезд, курсирующий между Россией и Китаем, обещает стать революцией в сфере путешествий. Поезд, получивший название «Чанлюйхао», совершил свой первый рейс, что было торжественно отмечено в российском консульстве в Шэньяне.

Этот проект будет развиваться поэтапно, проходя через три стадии. На первом этапе маршрут поезда пройдет вдоль реки Туманная, которая служит границей между Россией, Китаем и Северной Кореей. На втором этапе «Чанлюйхао» свяжет города Хуньчунь и Владивосток, сделав путешествие между ними более удобным и доступным.

Кульминацией проекта станет запуск прямого железнодорожного сообщения из Китая до Москвы, что сократит время в пути и откроет новые возможности для туризма и деловых поездок.

Ранее стало известно о том, что РЖД запустила три туристических поезда по России. В будущем планируется запуск туров по Абхазии.